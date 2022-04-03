【電子消費券】零售及餐飲業料消費動帶動銷售升　食品相關升幅約1成

首輪10,000元電子消費券將在本周四（7日）發放，零售業界已早作準備。周生生大中華營運總經理劉克斌表示，過去兩個月的基數很低，預計新一輪消費券下，銷售額增長10%至15%。惟他直言不太樂觀，皆因市民並不會首先考慮購買珠寶首飾。

他稱，客人較常購買足金首飾，或約1萬元內的鑽飾先。而參考上一次派發電子消費券的經驗，推出兩重消費優惠，包括購物滿3,500元減500元，以及購買5,000元送5,000元優惠券，留待下次消費使用，以刺激和增加客人消費意慾。

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食品銷售穩定 料增幅單位數

銷售民生用品商戶態度更保守。CEC國際（00759）旗下設零售店「759阿信屋」，副總經理林國仲預料，料消費券發放的首星期內，生意額較平日增約5%。惟重申，客人這幾星期已購入不少貨，下星期可以會少買一些，故相信整體變化不大。

他認為，第五波疫情下普羅大眾的收入不太穩定，即將發放的消費券有協助其生活為主，並指：「客人只求食飽」，皆因現時較多人購買的貨品為即食麵，其他貨品銷售未見急增。

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食肆看好銷情 惟難與商場搶生意

食肆卻看好銷情，Zenon Café負責人梁小姐預料，消費券可帶來一定幫助，加上近期街上的人流稍升，以及4月尾防疫措施稍為放寬，料屆時生意額可升約1成。並稱，上一輪消費券時，街舖商戶受惠較少，皆因難與商場大量優惠措施競爭。

隨着近日確診宗數稍跌，她指：「近日生意額已有稍微回升跡象，加上天氣好轉，明顯感受到市民多了外出。」配合4、5月節日假期，有望刺激市民外出消費，或可增加堂食生意。

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記者：馬意文