  • 18°C
香港時間 : 2022404日 (一) 08:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄女訪杜拜買Chanel手袋 稱被要求簽聲明唔帶返俄

環球社會熱點 08:05 2022/04/04

分享：

法國奢侈品品牌Chanel因應俄烏戰爭抵制俄羅斯，早前宣布關閉於俄羅斯的門市及網店。一名俄羅斯女子投訴Chanel，指她到杜拜期間打算購買Chanel手袋時遭到歧視，被店方要求簽署聲明承諾不會將手袋帶返俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織 【下一頁】

外媒報道，俄羅斯女子Lisa Litwin上周五（1日）於Instagram上傳限時動態，透露自己在杜拜的阿聯酋購物中心Chanel門市購物，打算購買一個手袋。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

但她聲稱當時店方要求她簽署一份聲明，表明自己並非居住在俄羅斯，也不會在俄羅斯境內穿著Chanel品牌的貨品。

Lisa Litwin對Chanel的行為深感憤怒，最後也並未購買手袋。

【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏者 【下一頁】

Lisa Litwin在網上發文炮轟Chanel後，也有部分俄羅斯人表示他們有類似遭遇。有人表示店員一開始會要求顧客提供電話號碼，當看到他們的電話號碼區號為俄羅斯時，就會將他們拉到一旁表明不會出售商品給他們。

事件在各大社交平台引起廣泛討論。也有部分網民聲稱Chanel的舉動是回應歐美等國對俄制裁，讚揚Chanel有良好的道德和價值觀。更有網民聲稱會因為Chanel限制俄羅斯人購物，而到Chanel消費。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
2022/04/03
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
17:24 2022/04/03
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
18:45 2022/04/03
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
15:25 2022/04/03
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
軍事衝突 歧視 制裁 俄羅斯 Chanel 戰爭 手袋 烏克蘭 杜拜

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
【烏克蘭戰爭】烏重奪基輔地區 近郊小鎮發現亂葬崗（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏重奪基輔地區 近郊小鎮發現亂葬崗（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間08:00）
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款