俄女訪杜拜買Chanel手袋 稱被要求簽聲明唔帶返俄

法國奢侈品品牌Chanel因應俄烏戰爭抵制俄羅斯，早前宣布關閉於俄羅斯的門市及網店。一名俄羅斯女子投訴Chanel，指她到杜拜期間打算購買Chanel手袋時遭到歧視，被店方要求簽署聲明承諾不會將手袋帶返俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織 【下一頁】

外媒報道，俄羅斯女子Lisa Litwin上周五（1日）於Instagram上傳限時動態，透露自己在杜拜的阿聯酋購物中心Chanel門市購物，打算購買一個手袋。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

但她聲稱當時店方要求她簽署一份聲明，表明自己並非居住在俄羅斯，也不會在俄羅斯境內穿著Chanel品牌的貨品。

Lisa Litwin對Chanel的行為深感憤怒，最後也並未購買手袋。

【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏者 【下一頁】

Lisa Litwin在網上發文炮轟Chanel後，也有部分俄羅斯人表示他們有類似遭遇。有人表示店員一開始會要求顧客提供電話號碼，當看到他們的電話號碼區號為俄羅斯時，就會將他們拉到一旁表明不會出售商品給他們。

事件在各大社交平台引起廣泛討論。也有部分網民聲稱Chanel的舉動是回應歐美等國對俄制裁，讚揚Chanel有良好的道德和價值觀。更有網民聲稱會因為Chanel限制俄羅斯人購物，而到Chanel消費。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲