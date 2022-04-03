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【電子消費券】新城市廣場4月加推消費券優惠　派發逾1000萬電子禮券

股市 19:05 2022/04/03

分享：

新城市廣場4月加推消費券優惠　派發逾1000萬電子禮券

新一輪消費券將在4月7日發放。新鴻基地產 （00016） 旗下的沙田新城市廣場，推出4大優惠，包括派發超過1000萬元的商場電子禮券、有獎遊戲以及食肆優惠等。

首階段5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底，八達通先獲4000元【下一頁】

新城市廣場的電子禮券將由4月1日起至5月31日派發，市民只需透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，消費滿1800元即可領取消費禮券，單日最高回贈達4380元。

另外，新城市廣場聯同HomeSquare，在4月7日至5月6日推出有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，包括足部按摩器、手錶、超市禮券等。

此外，市民只需透過四大電子支付平台使用消費券購物，即可享新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至100元，並可與場內食肆推出外賣自取優惠同時使用。

新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯指，預計在新一輪消費券的帶動下，商場人流及消費額較去年同期有雙位數的增幅。

相關文章：【電子消費券】AlipayHK：安坐家中就能使用消費券　WeChat Pay HK：已攜手商戶伙伴準備優惠券

【電子消費券優惠】華懋推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元可獲300元現金券（附詳情）

港股 電子消費券 外賣 地產 美食 微信支付 HomeSquare 商場 新城市廣場 New Town Plaza 沙田

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