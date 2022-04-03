【消費券1萬】首階段消費券本周四發放　電器行：料生意額可升4成

▲ 有電器行商戶負責人料，消費券推出後生意額可比平日升約3成至4成。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波今日（3日）表示，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在周四（7日）收到新一輪消費券。不少商戶亦趁勢推出優惠吸客，有電器行商戶負責人料，生意額可比平日升約3成至4成。

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電器行44 LifeStyle負責人Walter Wu預料，消費券推出後的生意額可比平日升約3至4成。他認為，店舖4月的銷售額，會比3月上升一定程度的百分比，且熱潮有望延至6月。因除了消費券外，還撞上幾個節日或假期，料可刺激市民消費慾。

為了迎接消費券，Walter表示將在各平台推出某類型產品購買折扣優惠，或自家網店購物免運費等策略吸客。

近日銷情跌約3成

提到近日銷情，他反映比2月還要差，按月跌約3成，人均消費則為200至500元左右，故消費券有望帶來一定幫助；而該企大部分網上購物的客戶年齡層在20至40歲左右，女性比例較高。

近期的大熱產品及組合包括小家電、可在一個器皿內煲茶、燕窩、湯等的養生壺、乾衣機以及抽濕機。他指出，「不同品牌但同類型的產品有很多，故定價及優惠也要很進取才有競爭力」。

不過，由於疫情關係，Walter稱，陸路的運輸時有停擺，要立刻改用海路，後者到貨或寄貨的時間更長，比陸路慢3至4倍或以上。

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記者：李智美