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【柬埔寨博彩】金界控股首季EBITDA按季飆八成　日均博彩淨收入107.8萬美元按季多三成

股市 18:46 2022/04/03

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金界控股 （03918） 公布今年首季度未經審核經營摘要，首季EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為6050萬美元，按季增83.3%。

主要業務分部方面，大廳賭桌分部的平均每日博彩淨收入持續上升，由去年第四季度的37.5萬美元，增至今年首季度的57.2萬美元，按季增約52.5%。就電子博彩機分部而言，於今年第一季度的平均每日博彩淨收入為28萬美元，按季增約15.2%。特選大眾分部於今年首季度的平均每日博彩淨收入為21.2萬美元，按季增長約16.5%。總括而言，今年第一季度的每日平均博彩淨收入合共為107.8萬美元，按季增約33.4%。

首季大眾市場電子博彩機投入金額按年飆六成

按年而言，公司首季EBITDA按年增57.4%。季內博彩淨收入9697.8萬美元，按年增33.6%。大眾市場之中，電子博彩機投入金額逾4.8億美元，按年增64.1%。

公司指，柬埔寨宣布恢復所有旅客的落地簽證，並取消在入境前進行聚合酶鏈反應（「PCR」）陰性檢測及入境時進行快速檢測的要求。公司目前認為，來自潛在市場的旅客及旅客友好政策將有助柬埔寨於今年恢復旅遊業，從而增加到訪公司物業的總人次。

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