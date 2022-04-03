金與正譴責南韓防長先發制人論 北韓威脅襲擊首爾

南韓防長徐旭日前表示，一旦發現北韓有明顯攻擊跡象，南韓有能力提前精確打擊攻擊源頭。北韓領袖金正恩胞妹金與正強烈譴責南韓先發制人的言論，並警告南韓或面臨嚴重威脅。金與正指南韓若希望避免慘劇就應謹慎言行，而北韓軍方更威脅襲擊首爾。

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徐旭上周五（1日）發表言論時強調，南韓軍隊擁有多種射程、精密度及威力均強大的導彈，能快速精確打擊北韓一切目標。南韓軍方亦會保持戒備，一旦發現北韓有明顯的導彈攻擊跡象，南韓亦有能力精確打擊攻擊源頭及其後勤、指揮部門。

金與正周日（3日）透過北韓官媒《朝中社》發表講話，強烈譴責徐旭上周五的言論。金與正指徐旭的南韓軍隊功能提前對原點進行先發制人的精密打擊言論，暴露了南韓反北韓的對抗瘋狂，是毫無益處的狂妄自大，將令南韓面臨嚴重威脅。

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金與正表示，既然南韓軍方已表現出嚴重的挑釁和對抗意圖，北韓亦將根據委任發出嚴肅警告，從多方面重新考慮對南韓政策。若南韓希望避免慘劇，就應謹慎言行及自我反省，北韓不希望再度看到南韓意氣用事。

金與正是次譴責言詞激烈，使用「瘋子」及「垃圾」等言詞形容徐旭。《韓聯社》分析指，金與正使用「委任」一詞，是在暗示是次譴責舉動是出於金正恩授意。

北韓軍方總參謀長朴正天亦警告徐旭，一旦南韓採取先發制人式的危險軍事行動，北韓將立即集中力量毀滅首爾的主要目標及南韓軍隊。

朴正天表示，朝鮮半島處於停戰局勢，但軍事緊張程度正在增加，任何細微誤判和刺激對方言論都可引發威脅衝突，成爆發全面戰爭的導火線，並強調南韓不應以睇對決的妄動加劇局勢。

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責任編輯：李俊儀