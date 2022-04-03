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【俄烏局勢】波羅的海3國停進口俄天然氣 立陶宛總統呼籲其他歐洲國家效法

環球政經 19:10 2022/04/03

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面對多國制裁，俄羅斯總統普京上周簽署法令，規定從4月1日起，對俄羅斯「不友好國家和地區」必須以盧布結算天然氣交易。拉脫維亞天然氣儲輸營運商Conexus Baltic Grid行政總裁巴里斯（Uldis Bariss）周六（2日）表示，自4月起，波羅的海3國不再進口俄羅斯天然氣。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）亦在社交媒體呼籲其他歐盟國家效法。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

巴里斯稱，對俄羅斯會否交付天然氣抱有疑問，自4月1日起，拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛將停止進口俄羅斯天然氣。他補充，目前當地會依靠儲存在拉脫維亞地下的天然氣儲備維持供應。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）同日在社交媒體Twitter上表示，自4月起立陶宛將不再進口俄羅斯天然氣，稱現在可以無痛地斷開與侵略者的能源聯繫。他又呼籲其他歐盟國家效法，「如果我們可以做到，其他歐洲地區也可以！」

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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