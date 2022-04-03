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【電子消費券】AlipayHK：安坐家中就能使用消費券　WeChat Pay HK：已攜手商戶伙伴準備優惠券

Hot Talk 17:38 2022/04/03

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【電子消費券】AlipayHK：安坐家中就能使用消費券　WeChat Pay HK：已攜手商戶伙伴準備優惠券

首階段5000元電子消費券本周四（7日）派發，AlipayHK（支付寶香港）表示，4月7日新一輪5000元消費券將自動派發至已登記的AlipayHK用戶帳戶，用戶在AlipayHK主界面或點擊首頁右上角進入「我的獎賞」，即可顯示消費券餘額。 

首階段5000元消費券4月7日「落市民袋」　使用期至10月底【下一頁】

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，疫情陰霾持續，為鼓勵用戶減少接觸及外出，降低感染風險，AlipayHK近年着力拓展不同類型的線上消費場景，接入本地兩大主流外賣平台及外賣自取平台Openrice，亦進駐本地多個人氣網購平台。現時AlipayHK用戶即使安在家中 ，亦能使用消費券購買生活所需。

WeChat Pay HK：積極拓展線上場景

WeChat Pay HK表示，去年通過WeChat Pay HK登記領取政府消費券的用戶，第一階段5000元消費券將於4月7日直接派發至上次登記的帳戶中，並確保過程流暢高效。WeChat Pay HK早前已提醒去年使用WeChat Pay HK登記消費券的用戶，毋須任何額外操作，即可收款和使用政府消費券，用戶只需開啟WeChat，點擊右下方「我」—「服務」—「政府消費券」，進入政府消費券頁面，即可查看消費券餘額。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK近年積極拓展線上場景，提供各項便利生活服務，香港第五波疫情持續，5000元消費券派發後，用戶安在家中亦可在線上購買生活所需，WeChat Pay HK已攜手商戶伙伴準備優惠券，供用戶領取使用。

相關文章：【電子消費券優惠】華懋推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元可獲300元現金券（附詳情）

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