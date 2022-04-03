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【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織

環球政治 17:24 2022/04/03

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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫早前接受白俄媒體專訪，指控北約是為侵略而設的組織。佩斯科夫又透露俄羅斯國防部會制定計劃，以加強俄羅斯在西部邊境的軍事力量。

【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏者 【下一頁】

佩斯科夫（Dmitry Peskov）上周六（2日）接受白俄電視台專訪，不認同西方聲稱北約是一個防禦組織的說法。

佩斯科夫形容正如人們拿著AK突擊步槍（Kalashnikov assault rifle）做甚麼都好，都不能否認這始終是一把突擊步槍。他指北約也正正如此，形容北約的架構是為侵略而設計，指控北約是一個旨在侵略的組織。

他又表示俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）報告，指北約正於俄羅斯西部邊境附近建設軍事力量。

佩斯科夫透露，普京已經委託俄國防部制定一項計劃，加強俄羅斯在上述地區的軍事力量。

波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者 【下一頁】

他強調俄羅斯肯定會以確保俄羅斯安全的方式進行，並會保持一切必要平等，避免俄羅斯遭到外界攻擊。

主持更問及俄軍在烏克蘭的軍事行動，是否足以保護俄羅斯及白俄羅斯邊境。佩斯科夫指俄羅斯與白俄羅斯正在進行聯合軍事建設，聲稱上述行動有助調節兩國軍隊的互動並提高效率。

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責任編輯：鄭錦玲

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