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【電子消費券】首階段5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底　八達通先獲4000元

Hot Talk 17:15 2022/04/03

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政府1萬元電子消費券，當中首階段5000元將於本周四（7日）「落市民袋」。財政司司長陳茂波今在網誌表示，第一階段的消費券將在4月7日發放，這批消費券使用期限約7個月，直至今年10月31日，「每天大約用20多元便肯定能在限期前用完」。以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，其5000元消費券將在4月7日發放到相關的帳戶內。

八達通客戶首5000元分兩期發放　4月7日先獲4000元

至於透過八達通收券的市民，5000元的消費券會分兩期發放，其中首期4000元可以在4月7日開始拍卡收取。受制於八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡所能取得的金額將不超過3000元，餘下部分將隨着消費後卡內的儲值額下降，可再拍卡收取。

換句話說，該4000元消費券可通過多次拍卡逐步收齊。至於第一階段餘下的1000元尾數，則會在「合資格消費」累積達到4000元後的下一個月的16日收到，最早是在6月16日。簡單來說，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4000元，市民最快便會在6月16日收到尾期的1000元消費券；但最遲須在10月底前達到（即第一階段消券費有效期完結前），便能在11月16日收到尾期。

近620萬名市民將自動收到新一批消費券

陳茂波指，透過利用市民去年成功登記的帳戶資料，近620萬名市民毋須重新登記便能自動收到新一批消費券。至於極少部分因不同原因而需要更新帳戶資料的市民，更新手續亦已完成，整個籌備工作已準備就緒。他稱，在4月初發放首階段消費券的目的，是希望能為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援，今次消費券使用期較長，讓市民能更彈性安排消費計劃，不須急於外出消費，亦希望有助延長這筆總額達300億元的公帑為市場所帶來的正面效應，增加商戶生意。

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