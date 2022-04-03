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巨鯨擱淺！ 傳軟銀清倉科技股對沖基金 虧損至少60億美元

股樓投資 17:03 2022/04/03

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曾被英國《金融時報》封為「納斯達克巨鯨」（Nasdaq whale）的日本財團軟銀（SoftBank），旗下主要押注科技股的內部對沖基金「SB Northstar」傳出已近乎清倉。據外媒引述消息人士指，Northstar因投資失利，估計損失達60億至70億美元。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

報道指，基金掌舵人Akshay Naheta，為前德意志銀行交易員，但已於3月31日離開軟銀。軟銀創辦人孫正義也將大幅縮減該對沖基金的持倉，據報道指，已幾近清倉所有科技股。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

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軟銀於2020年8月推出「SB Northstar」，初始資本為5.55億美元，其中三分之一的注資來自孫正義。期間，Northstar大手買入美股股票衍生性金融商品，聚焦於科技股的選擇權，權利金投入約40億美元，故被外媒指為導致科技股漲勢波動的幕後推手之一，並以「納斯達克巨鯨」形容軟銀。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

較早前，軟銀公布2021年度業績報告，當中披露Northstar在短短兩年間損失達46億美元，主要是因期權等衍生產品的投資損失。而孫正義去年年底曾透露，個人在Northstar的持股損失約15億美元，但由於Northstar投資組合今年進一步虧損，相信其個人持股損失應有所增加。

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記者：郭秀慧

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