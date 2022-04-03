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【俄烏局勢】美國液化天然氣3月出口量創新高 歐洲佔整體出口量近7成

環球政經 17:41 2022/04/03

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俄烏戰爭爆發後，歐盟為了減少對俄羅斯的能源依賴，對美國天然氣需求隨之上升。據Refinitiv數據，上個月美國液化天然氣（LNG）出口按月增近16%，創歷史新高，當中，歐洲佔整體出口量約7成。

根據Refinitiv數據顯示，上月美國LNG總出口量約為743萬噸，高於2月的640萬噸，並打破了1月創下的725萬噸的紀錄。歐洲連續4個月成為美國LNG的最大進口國，佔總出口量的65%。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

雖然自去年11月起美國對歐洲的LNG出口大幅增加，但分析師表示，歐洲需要更多天然氣，因歐洲天然氣庫存僅存滿約四分之一，低於過去5年的同期平均水平34%。

歐盟正努力將其對俄國天然氣進口的依賴減少三分之二，並在2027年之前停止進口化石燃料。美國早前承諾，到今年底，將增加對歐洲國家的LNG供應，以減少歐盟對俄羅斯的依賴，目前俄羅斯佔歐盟天然氣需求的40%。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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