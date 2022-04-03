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【阿里巴巴 9988】阿里巴巴人事變動 蔣凡卸任淘寶、天貓法定代表人及董事長

股樓投資 16:17 2022/04/03

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去年經歷一輪組織架構重大調整的阿里巴巴（09988）又有高層人事變動。據內媒報道，調任海外業務的蔣凡卸任浙江淘寶網路有限公司、浙江天貓網路有限公司等兩家公司的法定代表人、董事長兼總經理職務。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

報道指，蔣凡當前已無法定代表人職務，關聯企業共7家，其中3家已註銷，間接持股企業達118家。天眼查資料顯示，蔣凡在淘寶的所有職務由王明強接替，而天貓的法定代表人及董事長職務則由楊光接替。此外，蔣凡更於3月31日卸任阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技有限公司法定代表人、董事長職務，由汪海接任法定代表人並擔任執行董事。

【4月部署】光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股【見下頁

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去年12月，阿里巴巴董事會主席兼執行長張勇發出內部信宣布阿里升級「多元化治理體系」，有提及蔣凡作為集團總裁，代表阿里巴巴集團分管全球速賣通和國際貿易（ICBU）兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司。翻查資料顯示，蔣凡自2017年12月起出任淘寶總裁；2019年3月，兼任天貓總裁，同年4月，任天貓法定代表人以及董事長兼總經理，到6月，蔣凡被列入阿里合夥人，成為阿里最年輕的合夥人。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：郭秀慧

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