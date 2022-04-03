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【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏

環球社會熱點 16:30 2022/04/03

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俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月，俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭城市。烏克蘭官員指俄軍當地周日（3日）早上空襲烏克蘭南部城市敖德薩，當地傳出爆炸聲。英媒引述消息人士指，英國首相約翰遜正尋求向烏克蘭提供更多武器，阻止俄羅斯軍隊向敖德薩進一步推進，據報包括反艦導彈。

波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者 【下一頁】

烏克蘭內務部長幕僚Anton Herashchenko在社交平台Telegram上表示，敖德薩（Odessa）遭受空襲，部分地區據報發生火災，但防空系統攔截擊落部分俄軍導彈。

當地一個工業區的火勢猛烈，爆炸導致現場冒出黑煙煙柱。

敖德薩市議會成員Petro Obukhov亦在社交平台Facebook指，俄軍發動導彈襲擊，並指其中一個目標是基礎設施。法新社（AFP）記者指，周日早上6時左右在敖德薩聽到爆炸聲。多間外媒報道指，當地周日凌晨傳出多次爆炸聲。

烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞 【下一頁】

英國《星期日泰晤士報》上周六（2日）引述政府人士消息報道，約翰遜（Boris Johnson）向內閣成員表示希望向烏克蘭提供武器，以阻止俄軍向敖德薩推進。

英國正推動向烏克蘭提供反艦導彈（anti-ship missiles）方案，以擊沉俄羅斯軍艦及減輕沿海城市受海軍炮擊的壓力。

英國在俄羅斯發動戰爭之前，已一直向烏克蘭提供包括新一代輕型反坦克武器（NLAW）等反坦克武器。不過烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）要求英國提供反艦武器，包括皇家海軍正在使用的魚叉導彈（Harpoon missiles）。

消息人士表示，英國曾預料基輔會在3日內遭俄軍攻佔，但NLAW阻止上述情況發生。俄軍現時將重點集中在烏克蘭南部，下一個目標就是敖德薩，惟NLAW在當地近海地形不起作用，因此烏克蘭尋求可阻擋俄軍艦隻的武器。

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責任編輯：李俊儀

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