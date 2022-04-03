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【俄烏局勢】俄羅斯小麥出口反彈 按年增55%

環球政經 16:21 2022/04/03

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據《彭博社》報道，俄羅斯3月將小麥出口量按年增加約55%，較俄烏戰爭爆發初期出現明顯的反彈。

據俄羅斯農業諮詢公司ProZerno的數據，該國上個月出口了約170萬噸。相比之下，去年3月的銷量只有110萬噸，按年增約55%。不過，3月銷量受到政府調整糧食出口稅影響，成交量仍然只有2020年3月的一半左右。

俄羅斯和烏克蘭合計約佔全球糧食貿易的四分之一。據分析師和數據提供商稱，當地出口在2月局勢升級後立即放緩，但此後又出現反彈。不過，烏克蘭的銷售仍然平淡，使小麥和籽油等農作物的價格保持在高位，並引發中東和北非等主要進口地區對糧食供應擔憂。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

據俄羅斯農業分析機構SovEcon表示，由於圍繞支付和安全通過黑海船隻的挑戰「大部分」得到解決，俄羅斯出口在2月下半月快速增長。其中一些小麥將流向通常從烏克蘭進口的國家。

俄羅斯的入侵切斷了烏克蘭的主要出口路線，即其港口。雖然烏克蘭正試圖通過鐵路運送貨物出口，但這或只適用於小批量的貨物出口。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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糧食供求 黑海 戰爭 烏克蘭 貿易 俄羅斯

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