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【貧富懸殊】富人更富！ 美國最富有人口去年財富增加6.5萬億美元

環球政經 15:46 2022/04/03

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美國聯儲局數據顯示，去年美國最富有的1%人口財富總計同比增加6.5萬億美元，主要是受股價和金融市場飆升推動。

聯儲局發表最新一份關於家庭財富報告，截至2021年12月底，美國最富有的1%人口總財富達到創紀錄的45.9萬億美元，並佔全美財富的32.3%，同樣創下紀錄。而在新冠疫情期間增加超過12萬億美元，增長三分之一以上。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

根據聯儲局數據，去年這1%的人口總體收益中，約有4.3萬億美元來自企業股票和共同基金股票，而他們現時持有的股票投資組合價值23萬億美元，持有53.9%的個人股票，創紀錄高位。

然而，報道提到，底層的90%美國民眾所擁有的財富份額自疫情之前略有下降，從30.5%降至30.2%。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股【見下頁

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記者：郭秀慧

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貧富懸殊 疫情 美國聯儲局 美國

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