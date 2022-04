波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者

俄羅斯總統普京上周簽署法令,要求非友好國家4月起以盧布結算天然氣交易,引起多國反對。拉脫維亞天然氣商更表明,波羅的海3國會停止進口俄羅斯天然氣,立陶宛政府更形容俄羅斯為侵略者。

【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞 【下一頁】

拉脫維亞天然氣儲存營運商Conexus Baltic Grid行政總裁Uldis Bariss上周六(2日)表示,拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛停止進口俄羅斯天然氣。

他表示不再信任俄羅斯會交付天然氣,而目前會靠儲存在拉脫維亞地下的天然氣儲備維持波羅的海市場供應。

立陶宛政府當日發表聲明宣布不再進口俄羅斯天然氣,成為首個停止使用俄天然氣的歐盟國家。

立陶宛能源部於聲明中表示,現在起國內消費的所有天然氣都將通過克萊佩達(Klaipėda)港口液化天然氣(LNG)接收站進口。

烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區 【下一頁】

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)於Twitter發文表示,立陶宛由本月起不會再使用俄羅斯天然氣,聲稱該國正在切斷與侵略者的能源聯繫。

瑙塞達更敦促其餘歐盟國家效法:

如果我們能做到,歐洲其他國家也能做到。

(If we can do it, the rest of Europe can do it too.)