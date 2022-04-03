【電動車】已停工7天 據報Tesla上海工廠明天復產

據《路透社》引述知情人士報道，特斯拉（Tesla，TSLA）計劃從周一（4日）開始恢復其上海工廠的生產活動。

浦東地區的特斯拉上海工廠受當地的防疫政策影響，已由上個月28日起停產至今。據報導稱，Tesla原本只打算停產4天，即周五（1日）起復產，但當局繼續分區封控浦東地區，Tesla之後決定取消復產安排。

知情人士稱，是次停工是該工廠自2019年底啟用以來最長的停工期。Tesla上海工廠每周可生產6,000輛Model 3和1萬輛 Model Y。

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Tesla未有回應路透社的置評請求。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周六（2日）在Twitter表示，由於供應鏈中斷和中國冠病清零政策，今年第一季將會是是一個異常困難的季度。

上海周六（2日）新增438例新冠肺炎本土確診病例和7788例本土無症狀感染者。上海市疫情防控工作新聞發布會今天（3日）宣布，根據早前做的核酸篩查情況，決定今日在全市進行一次抗原檢測，明日（4日）會全市進行核酸檢測。

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責任編輯：黃苑筠