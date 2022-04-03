華為擬向股東分紅614億 持股員工平均可得46.7萬人幣

據內媒報道，華為投資控股向上海清算所提交的公告顯示，經公司內部有權機構決議，擬向股東分紅614億元（人民幣，下同）。

據華為披露，公司通過工會實行員工持股計劃，截至2021年12月31日，員工參與持股計畫達13.2萬人，參與人都是公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工平均每人分紅約46.7萬元。

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剛於上周一（28日），華為對外發布了2021年全年業績。由於受多個因素影響，華為2021年實現銷售收入6,368億元，同比下降28.6％；但淨利潤依然保持增長，期內淨利潤為1,137億元，同比增長75.9％。

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記者：郭秀慧