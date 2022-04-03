【加密貨幣】疫情帶動交易 印尼5月起對加密貨幣交易徵稅

新冠疫情期間，數碼貨幣在印尼發展蓬勃，去年年底加密資產持有人的數量升至1,100萬。有見及此，印尼計劃從5月1日起對加密資產交易徵收各0.1%的增值稅和資本利得稅。

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印尼民眾可以將加密資產作為一種商品進行交易，但不能用作支付。印尼官員表示，加密資產將被徵收增值稅，因為其被貿易部定義為一種商品，而不是貨幣，故當地政府將徵收所得稅和增值稅。另外，政府仍在制定稅項的細則。

據CoinDesk顯示，Bitcoin周日（3日）一度報46,420.50美元，24時跌近0.41%。

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責任編輯：黃苑筠