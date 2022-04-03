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【俄烏局勢】烏克蘭政府料首季經濟降16% 戰爭導致經濟損失達6,000億美元 料復原需15年

環球政經 14:47 2022/04/03

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受俄烏戰爭影響，烏克蘭經濟遭受重創。烏克蘭經濟發展和貿易部發表聲明指，根據初步估算，今年第一季國內生產總值（GDP）比去年同期下降16%，並預計全年萎縮幅度高達40%。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

早前經濟學人智庫就俄烏兩國的經濟狀況發布最新報告，由於百姓傷亡慘重、基礎設施遭毀損以及重建前景黯淡下，烏克蘭經濟今年將出現46.5%的衰退，幾乎腰斬，至少要15年，即2037年才能回戰前水平。烏克蘭政府也估計經濟損失達6,000億美元，同樣指或需15年才能恢復戰前水準。

至於俄羅斯雖受國際制裁，但損失較烏克蘭低，報告預期，俄羅斯今年GDP將收縮約10%，需要3年時間才能恢復到戰前水平。

【大行報告】 高盛更新覆蓋內房股目標價 指國企具行業優勢 將呢股內房龍頭列入「確信買入」 【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 戰爭 烏克蘭 GDP 俄羅斯

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