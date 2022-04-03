【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品

最強蘋果分析員、天風國際知名分析師郭明錤在社交媒體Twitter上表示，預計蘋果公司（Apple,AAPL）最早可能會在2025年推出其首款可折疊產品。

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郭明錤去年曾預測蘋果最快於2024年推出可折疊iPhone。但他在周五（1日）更改了這項預測。據其最新預測，蘋果最早可能會在2025年推出其首款可折疊產品，首款可折疊產品不一定是iPhone，可能會是iPad或結合iPad和iPhone的產品。

郭明錤也指出，蘋果在可折疊產品開發尺寸順序，是中、大、小。並稱現時蘋果正在積極測試9吋左右的可摺疊OLED屏幕，惟測試是為了驗證關鍵技術，可能不是最終的產品規格。

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責任編輯：黃苑筠