【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意提議 除克里米亞部分

俄羅斯與烏克蘭已進行多次和平談判，據報雙方開始漸有初步共識。烏克蘭表示，俄羅斯一方除克里米亞部分外，已口頭上同意烏克蘭提議。烏克蘭強調，中立地位需就經過公投同意。土耳其總統埃爾多安繼續推動俄羅斯及烏克蘭兩國總統會面，烏克蘭談判代表稱，文件草案進展已允許兩國領袖直接磋商。

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與俄羅斯進行和平談判的烏克蘭首席代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）上周六（2日）表示，除克里米亞問題外，俄羅斯已口頭同意烏克蘭提出的主要協議內容，已給予官方答覆。阿拉哈米亞承認，目前仍未有官方書面確認，俄方僅作出口頭承諾。

阿拉哈米亞亦表示，俄羅斯注已在會談中同意，就烏克蘭中立地位舉行公投，將會是擺脫局面的唯一途徑。俄羅斯一再堅持烏克蘭未來需保持中立，被問及若民眾反對接受烏克蘭國保持中立地位後果時，阿拉哈米亞回應指烏克蘭要麼再度戰爭，要麼重新進行談判。

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阿拉哈米亞透露，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於上周五（1日），分別致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），推動兩人在土耳其會面，並稱他將主持會議。

新一輪談判詳情尚未公布，阿拉哈米亞指，澤連斯基及普京會談已取得足夠進展，文件草案已經制定，兩國領袖可直接進行磋商。但阿拉哈米亞承認，目前會談的日期及地點尚未確定，相信很可能在土耳其首都安卡拉（Ankara）或伊斯坦布爾（Istanbul）。俄羅斯未有回應相關言論。

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責任編輯：李俊儀