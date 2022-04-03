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【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞

環球社會熱點 14:22 2022/04/03

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俄羅斯與烏克蘭已進行多次和平談判，據報雙方開始達成初步共識。烏克蘭代表指除了克里米亞部分仍存爭議，俄羅斯已口頭上同意烏克蘭提議。烏克蘭強調需經過公投才能同意保持中立地位。土耳其總統埃爾多安亦繼續推動俄羅斯及烏克蘭兩國總統會面，烏克蘭談判代表稱已取得足夠進展讓俄烏總統直接磋商。

烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區 【下一頁】

與俄羅斯進行和談的烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）上周六（2日）表示，除克里米亞問題外，俄羅斯已口頭同意烏克蘭提出的主要協議內容，並已給予官方答覆。

不過阿拉哈米亞承認，俄羅斯目前仍未有通過官方書面確認，僅作出口頭承諾。

阿拉哈米亞亦稱俄羅斯已在會談中同意，就烏克蘭中立地位舉行公投將為擺脫當前局面的唯一途徑。俄羅斯一再堅持烏克蘭未來需保持中立，被問及若民眾反對接受烏克蘭國保持中立地位後果時。阿拉哈米亞回應指烏克蘭屆時可能再度戰爭，或者重新進行談判。

哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立 【下一頁】

阿拉哈米亞透露，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於上周五（1日），分別致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。他指埃爾多安推動兩人在土耳其會面，並表示自己願意主持會議。

新一輪談判詳情尚未公布，阿拉哈米亞指，澤連斯基及普京會談已取得足夠進展。他表示已經制定文件草案，兩國領袖可直接進行磋商。

阿拉哈米亞指目前尚未確定會談日期及地點，不過相信很可能在土耳其首都安卡拉（Ankara）或伊斯坦布爾（Istanbul）。俄羅斯未有回應相關言論。

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責任編輯：李俊儀

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