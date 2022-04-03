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【烏克蘭戰爭】烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區

環球政治 14:07 2022/04/03

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俄羅斯軍隊漸漸撤離烏克蘭北部，烏克蘭國防部透露烏克蘭已經恢復全面掌控首都基輔一帶範圍。烏軍指俄軍的空襲及導彈攻勢有減少跡象，但警告俄軍正在撤退期間仍部署地雷。

哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立 【下一頁】

烏克蘭副防長Hanna Malyar上周六（2日）於社交媒體Facebook發文，宣稱烏克蘭部隊已經重奪基輔一帶地區的控制權，形容他們從入侵者手中解放了整個基輔地區。

根據烏克蘭總統高級顧問Oleksiy Arestovych的說法，自從俄羅斯上周從基輔地區撤軍以來，烏軍已經重新奪回了基輔周圍超過30個城鎮和村莊。

烏克蘭武裝部隊同日報告指，俄軍的空襲及導彈攻勢有減少，但表示正在撤退的俄軍仍在當地部署地雷。

烏克蘭緊急服務部門表示，他們在基輔以西的Dmytrivka村進行搜查時，僅於一日內已經發現 超過1,500枚爆炸物，敦促民眾保持警惕。

Hanna Malyar建議當地民眾暫時應避免重返家園，指當局仍正加緊清理該地區，包括清除殘餘的地雷。

【烏克蘭戰爭】西方制裁反助普京 在俄支持度急升  【下一頁】

英國國防部上周六較早時已表示，烏軍正試圖由伊爾平（Irpin）向基輔西北部的布恰（Bucha）和Hostomel推進，並已奪回東部的幾個村莊。

根據北約估計，由於烏克蘭軍頑抗俄軍，俄軍截至3月下旬已經有多達1.5萬士兵陣亡，據報更包括多名高級將領。

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責任編輯：鄭錦玲

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