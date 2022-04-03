【俄烏局勢】為籌集更多資金抗俄 烏克蘭擬發行美元債

據《路透》引述消息人士報道，烏克蘭打算把本地貨幣債券的計劃擴展到國際資本市場，以籌集更多資金供其國防需要。

烏克蘭在2月底，曾推出被稱為「戰爭債券」的以本地貨幣計價的債券計劃，目標是籌集約13.6億美元，以對抗俄羅斯入侵。

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消息人士表示，烏克蘭政府現有意把這發債計劃擴展到國際市場，並很可能會以美元計價。因為部分國家支持及鼓勵該國發行美元債。消息人士補充，烏克蘭政府希望盡可能籌集更多資金，目標可能會達數億美元。

烏克蘭財政部未有回應置評請求。

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責任編輯：黃苑筠