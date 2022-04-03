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【通脹危機】瑞銀董事長批歐央行行動太慢 無法應對通脹 料烏俄戰爭及制裁不會結束全球化

股樓投資 14:21 2022/04/03

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瑞銀集團董事長Axel Weber接受外媒訪問時表示，央行沒有足夠快速地採取行動以應對通脹上升，預計歐洲和瑞士最終將提高正處於歷史低位的利率。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

他指，過去一年多來一直在談論令人不安的高通脹率，認為央行在很大程度上忽視了這一點，只希望這個問題能夠自行得到解決。他更警告，由於經濟已經完全受阻，並出現了金融穩定問題，還是不要採取大規模的對抗措施。

【中國平安 2318】 平安證券因樂視網財務造假案 擬被暫停保薦業務3個月 平保遭大和重申「沽售」兼削價見下頁

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訪問談及俄烏戰爭衝擊全球供應鏈，歐元區上個月通脹創新高，3月消費者價格按年上升7.5%，高於2月份的5.9%，更超過市場預期的6.7%。他指出，在最糟糕情境下，世界經濟可能很快出現類似於1970年代的能源危機，原材料價格大幅上漲以及類似於冷戰時期的地緣政治衝突。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

他亦表示，俄烏戰爭和西方對俄羅斯的制裁不會結束全球化，但可能標誌著新時代的開始，安全政策將成為各國政府和企業考量的更重要因素。

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記者：郭秀慧

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Axel Weber 瑞銀 戰爭 能源危機 歐洲 歐洲央行 通脹 金融

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