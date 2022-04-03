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【Tesla】Tesla交付量再創新高 第一季交付量達31萬

股樓投資 13:28 2022/04/03

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Tesla（特斯拉，美：TSLA）再度刷新季度交付記錄。Tesla公布今年第一季交付報告，第一季全球交付量超過31萬輛，相比上年同期18.48萬輛的交付量，同比增加67.7%，與預期30.92萬大致相符，產量超30.5萬輛，再創新高。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

其中，Model 3和Model Y第一季度的交付量達29.53萬輛，佔總交付量的95%；Model S和Model X交付量1.47萬輛。

早前，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾表示，有信心能保持每年50%以上的交付量增長率，並預期2030年實現2,000萬輛的年交付量。目前，美國訂單已安排至2023年，相信第二季Tesla的全球交付量將繼續提升。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

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記者：郭秀慧

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