  • 24°C
香港時間 : 2022403日 (日) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財爺網誌】本月7日發放首階段5,000元消費券 使用期約7個月 冀紓緩市民壓力

理財智慧 13:02 2022/04/03

分享：

財政司司長陳茂波發表網誌稱，為緩解疫情對經濟及市民造成的壓力，第一階段的消費券將在4月7日（周四）向約630萬名合資格市民發放。消費券的使用期長達7個月，有效期至10月31日。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

他指，今次消費券使用期較長，每天大約用20多元便肯定能在限期前用完，讓市民能更彈性安排消費計劃，不須急於外出消費，亦希望有助延長這筆總額達300億元的公帑，為市場所帶來的正面效應，增加商戶生意。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他亦提到，受到疫情影響，本港2月份零售銷售貨值下跌14.6%，扭轉過去連續12個月的升勢；失業率升至4.5%，預計仍會再向上。他認為，快速有效控制疫情是維護經濟及打工仔生計最有效方法，要貫徹推行「動態清零」的策略，爭取盡快與內地通關，並在妥善管控風險的前提下積極安排與國際恢復往還，是最符合香港市民及社會整體的利益。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

他表示，已成功登記去年消費券計劃的市民，無須重新登記便能自動收到新一批消費券，市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

以支付寶、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay 帳戶收取消費券的市民，將於當日在帳戶獲發放5,000元消費券。至於以八達通收券的市民會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券，但受限於每次拍卡金額上限為3,000元，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，而餘額會隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，即首期4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取。

八達通第一階段餘下的1,000元尾數，市民只要在5月至10月期間在「合資格消費」累積達到4,000元，下一個月的16日就會收到，即最遲須在10月底前達到，便可在11月16日拍卡收到餘下的1,000元消費券。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 電子消費券 補貼 支付寶 陳茂波 八達通

上一篇文章

【Tesla】Tesla交付量再創新高 第一季交付量達31萬

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】什麼是成就？陪伴孩子成長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款