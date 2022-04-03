【財爺網誌】本月7日發放首階段5,000元消費券 使用期約7個月 冀紓緩市民壓力

財政司司長陳茂波發表網誌稱，為緩解疫情對經濟及市民造成的壓力，第一階段的消費券將在4月7日（周四）向約630萬名合資格市民發放。消費券的使用期長達7個月，有效期至10月31日。

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他指，今次消費券使用期較長，每天大約用20多元便肯定能在限期前用完，讓市民能更彈性安排消費計劃，不須急於外出消費，亦希望有助延長這筆總額達300億元的公帑，為市場所帶來的正面效應，增加商戶生意。

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他亦提到，受到疫情影響，本港2月份零售銷售貨值下跌14.6%，扭轉過去連續12個月的升勢；失業率升至4.5%，預計仍會再向上。他認為，快速有效控制疫情是維護經濟及打工仔生計最有效方法，要貫徹推行「動態清零」的策略，爭取盡快與內地通關，並在妥善管控風險的前提下積極安排與國際恢復往還，是最符合香港市民及社會整體的利益。

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他表示，已成功登記去年消費券計劃的市民，無須重新登記便能自動收到新一批消費券，市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

以支付寶、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay 帳戶收取消費券的市民，將於當日在帳戶獲發放5,000元消費券。至於以八達通收券的市民會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券，但受限於每次拍卡金額上限為3,000元，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，而餘額會隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，即首期4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取。

八達通第一階段餘下的1,000元尾數，市民只要在5月至10月期間在「合資格消費」累積達到4,000元，下一個月的16日就會收到，即最遲須在10月底前達到，便可在11月16日拍卡收到餘下的1,000元消費券。

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記者：郭秀慧