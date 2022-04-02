【玄人‧峰語@iM網欄】做人要知足 行運不等於無敵

幾年前，我跟一個富二代算命，當時批言大概是27歲開始行10年好運，但要留意2020年及2021年的轉角運的亂局。原本，我對他的批言也忘了，只是近日他致電給我，說過去兩年不順，才令我想起對他批算。他之所謂的不順，就是他所搞的生意，搞邊樣，死邊樣，感到前所未見的壓力。

很多人對「行運」的理解，與「無敵」 劃上等號，認為行運就可以為作欲為。事實上，行運時， 我們也要分行什麼運，還要看大運跟原局命格產生什麼化學作用的。首先，此富二代本身家底也非常豐厚，即使這兩年社會出現動亂及疫情，其實仍是衣食無憂，住大屋、架靚車，只是他搞生意頭頭碰著黑而已。當然，除了富二代外，大家都會有一個疑問，既然他已行好運，為何會做生意不濟?

首先，一個人行運，也要做對事情才可將運發揮出來的。好比一個行好運的人，你故意去犯法，會否避過法律制裁?又例在赤道國家開一家羽絨店，又是否可以客似雲來? 所以行運歸行運，不是可以亂來的。事實上，當年跟富二代算命時，已表明他一生豐衣足食，最好是打工形式繼承家業(即做一些管理工作)，不要亂做生意，準時開工放工便好了。當其時他也問道，想在家族生此意以外闖闖，搞別的生意，但由於他的命格本身不是「食傷生財格」的生意命，做生意不是他的強項，而且這所20年的大運，都是行「印運」 ，按理是吃喝玩樂為主。因此，他在當運時做他的弱項，而且更要在最動盪的兩年大搞其他生意，沒蝕大錢已萬幸了。後來，我也問他眾多門生意中，是否只有家業表現最好?他說只家業仍有穩步增長，其他生意都是碰灰。由此可見，即使一個人行運，也要將精力放在合適的位置，才可以發揮運勢。

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如果還不明白，我可以再舉一個例子。相信有很多人炒股票都會損手爛腳，很大程度都沒有炒賣命。 即使是行運，他們工作可以更上一層樓(升職加薪)，就算炒股手風略順，極其量也只可賺餐茶錢，絕無可能在好運中炒股至富。由此可見，行運歸行運，也要看命格本質的趨向、強弱及所行的運是那一種類型。很多人對於行運的理解，都只集中在搵錢之上，但如以紫微斗數為例有12宮位，然而，不是每人行運都在官祿宮、財帛宮及田宅宮等強宮，如果行運是跌在其他閒宮(如兄弟、子女、遷移…..等宮位)，那命主對行運的感覺並不明顯了。

如以上述富二代的例子為為例，他由少到大都在非常富裕的環境長大，已經習慣了這種在普通人眼中的所謂行運，所以對他而言，行運也是沒有什麼感覺。常言道，做人要知足，並不是盲目去感恩，而是要知道自己有多少資源、多少的不足，才會欣賞自己的人生 。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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