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【虛擬貨幣】調查：24%港人持有加密貨幣、亞太區滲透率季軍　近37%投資者為女性　五成去年首次進軍幣市

股市 12:00 2022/04/04

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【虛擬貨幣】調查：24%港人持有加密貨幣、亞太區滲透率季軍　近37%投資者為女性　五成去年首次進軍幣市

全球加密貨幣繼續走入大眾目光，加密貨幣交易平台Gemini 發表調查指，亞太市場加密貨幣滲透率急增，但區內各地仍有明顯差距，現時印尼為亞太區加密貨幣滲透率排名第一，約41%受訪者持有加密貨幣，而新加坡以30%緊隨其後，香港則排行第三，加密貨幣滲透率約24%。

Gemini 去年11月至今年2月在全球20地區訪問2.93萬人，訪問他們對加密貨幣和交易所的認識、持有及交易加密貨幣看法等。

51%持有加密貨幣港人是去年首次進入幣市

Gemini稱2021 年是亞太地區加密貨幣突破的一年，調查顯示，持有加密貨幣的香港受訪者當中，約51%是去年首次購買加密貨幣，屬亞太地區第二高，僅次於印度的54%，而亞太地區相關平均水平則為45%。Gemini發現，香港加密貨幣投資者中約37%為女性。

Gemini 分析稱，亞太各區投資加密貨幣持有量與當地法規的確定性、人均風險投資和貨幣貶值存在顯著相關性。Gemini 稱，人均風險投資額較高的地區加密貨幣採用率會較高，包括新加坡和香港。

港、星監管機構相對開放 人均風投較高 帶動加密貨幣採用率

Gemini 認為，香港和新加坡的監管機構表示願意仔細考慮監管並為加密貨幣業務提供更大的透明度，雖然香港及新加坡當局都對散戶投資加密貨幣持謹慎態度，但其對加密貨幣的相對開放性，導致兩地加密貨幣採用率都高於歐洲。

Gemini同時估計，印尼及印度加密貨幣採用率較高可能是受到其貨幣曾貶值歷史的影響。

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