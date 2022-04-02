洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入

有買家睇好北部都會區發展，所以到洪水橋一帶搵盤。美聯物業黃瑞麟說，洪水橋柏雨花園14座中層A1室，實用面積437平方呎，兩房間隔，日前以463萬元連車位易手，實用呎價約10,595元。

黃瑞麟透露，買家為外區客，因為看好北部都會區發展，加上認爲柏雨花園樓價低水，所以跟賣家議價2日後，即買入上址。

資料顯示，原業主於2008年3月以約60萬元購入上述物業，持貨約14年，現帳面獲利403萬元，物業期內升值約6.7倍。

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