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洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入

股樓投資 18:05 2022/04/02

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有買家睇好北部都會區發展，所以到洪水橋一帶搵盤。美聯物業黃瑞麟說，洪水橋柏雨花園14座中層A1室，實用面積437平方呎，兩房間隔，日前以463萬元連車位易手，實用呎價約10,595元。

黃瑞麟透露，買家為外區客，因為看好北部都會區發展，加上認爲柏雨花園樓價低水，所以跟賣家議價2日後，即買入上址。

資料顯示，原業主於2008年3月以約60萬元購入上述物業，持貨約14年，現帳面獲利403萬元，物業期內升值約6.7倍。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

延伸閱讀 【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 柏雨花園 美聯物業

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