▲ 【全球通脹】瑞銀董事長：央行行動太慢無法應對通脹 料烏俄戰爭及制裁不會結束全球化

即將卸任的瑞銀集團董事長Axel Weber表示，目前央行沒有足夠快速地採取行動以應對通膨上升，他補充，預計歐洲和瑞士最終將提高正處於歷史低位的利率。

Weber 接受《新蘇黎世報》訪問時稱，自己過去一年多來一直在談論令人不安的高通脹率，認為央行在很大程度上忽視了這一點，而是寄希望於這個問題能夠自行得到解決。Weber 警告說，由於經濟已經完全受阻，並出現金融穩定問題，還是不要採取大規模的對抗措施。

由於俄羅斯入侵烏克蘭衝擊全球供應鏈，上個月歐元區通膨率創下紀錄新高。3月消費者價格按年上升7.5%，高於2月份的5.9%，超過市場預期的6.7%。Weber指出，在最糟糕情境下，世界經濟可能很快出現類似於1970年代的能源危機，原材料價格大幅上漲，以及仿如冷戰時期的地緣政治衝突。

Weber表示，烏克蘭戰爭和西方對俄羅斯的制裁不會結束全球化，但可能標志著新時代的開始，安全政策將成為政府和企業考量的更重要因素。

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