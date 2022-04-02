【欲哭無淚】西半山豪宅尚璟撻訂　料失1330萬訂金

雖然近期樓市交投氣氛好轉，但新盤市場亦有個別買家撻大訂。據成交紀錄冊顯示，港島西半山尚璟近日有買家終止交易，料遭發展商沒收樓價一成之訂金，涉約1,330萬元。

撻訂單位為尚璟16樓B室，實用面積2,206平方呎，三房連書房間隔，去年12月以1.33億元連1個車位售出，但買家近日終止交易，料失共1,330萬元。

資料顯示，尚璟位於寶珊道18號，由崇傑地產發展，提供38個單位，實用面積約2,028至2,206平方呎。

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