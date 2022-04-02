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【破格宣傳】Burger King推出「大便Emoji雪糕」　破格宣傳再惹熱話

16:00 2022/04/02

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「Poop Emoji Ice Cream」，內裡是一般的朱古力雪糕，但外表則與大便Emoji近乎一樣。（Burger King影片截圖）

大便在任何時候理論上也無法與食欲、甜品扯上關係。不過，在巴西的Burger King卻推出一款以大便Emoji為設計的新雪糕，原因是甚麼呢？

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綜合外電報道，巴西Burger King的這款新雪糕是為推廣其全新、主打無添加的甜品餐牌。該品牌的新雪糕名為「Poop Emoji Ice Cream」，內裡是一般的朱古力雪糕，配上卡通眼睛，外表則與大家慣常使用的大便Emoji近乎一樣。

大多數餐廳對「大便」都避之則吉，但巴西Burger King卻以此為推廣主題。負責此推廣項目的David São Paulo，其創意總監Rogério Chaves在聲明中表示，「外表看上去像大便，比內裡塞滿一大堆劣質的材料更好。」

David São Paulo在2020年亦曾為Burger King推出「Moldy Whopper」，宣傳圖片上，Burger King的漢堡包佈滿藍藍綠綠的霉菌，同樣希望為品牌推廣無添加的形象。雖然顧客對於這推廣的評價好壞參半，但無疑比一般有關宣傳無添加的廣告，Moldy Whopper更能引起顧客注意，討論程度更高。

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責任編輯：葉泳珊

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