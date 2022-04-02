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哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立

環球政治 17:07 2022/04/02

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與俄羅斯有很深淵源的中亞國家哈薩克斯坦，就烏克蘭領土主權問題正式表態，有哈薩克斯坦高級官員指出，哈俄在經濟及軍事上有聯繫，俄方一直希望哈方與俄站在一起，但強調應尊重烏克蘭的領土完整，直指不承認克里米亞及頓巴斯地區獨立。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元

哈薩克斯坦總統副幕僚長蘇萊梅諾夫（Timur Suleimenov）接受歐洲傳媒euractiv專訪時，被問到哈薩克斯坦在聯合國讉責俄羅斯侵烏的決議投棄權票一事，是否受到與俄的條約制肘。

蘇萊梅諾夫稱哈薩克是歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）一員，並是集體安全條約組織（CSTO）成員,因此與俄在軍事及經濟上都是盟友，但強調相關條約不適用於俄烏問題，直指雖俄方希望獲得哈薩克支持，但須尊重烏克蘭領土，不承認克里米亞及頓巴斯地區的狀況，只接受聯合國的決定。

蘇萊梅諾夫又提到，俄羅斯已立法禁止將俄烏的狀況形容為戰爭，俄方的稱呼是特別軍事行動，但哈薩克斯坦不會諱言。

哈薩克作為前蘇聯加盟國，與俄羅斯保持緊密關係，今年初哈薩克因為上調石油氣價格，導致民怨沸騰，出現暴亂，俄羅斯也有伸出援手，派部隊協助穩定局勢。

斯里蘭卡首都無限期宵禁 示威者圖闖總統住所

責任編輯：林建忠

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