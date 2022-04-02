▲ 【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作 強調減少敏感信息列入工作底稿 支持企業自主選擇上市地

中美審計問題有望正式解決，中證監今日公佈《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）》。針對跨境審計監管合作問題，中證監稱，今次刪除原《規定》關於現場檢查應以內地監管機構為主進行的條文。

中證監稱，今次修訂將為境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，便利有關市場主體依法依規高效開展境外發行上市活動；將指導企業妥善管理涉密和敏感信息，履行好維護國家信息安全的主體責任；也將有助於相關監管部門與境外監管機構安全高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作活動，共同維護全球投資者權益。

中證監：明確境外監管機構開展檢查的合作機制

問及新規對跨境監管合作，特別是審計監管合作有何作用，中證監指出，修訂後《規定》根據《證券法》第一百七十七條的規定，明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查的應當通過跨境監管合作機制進行，中證監和有關主管部門依據雙多邊合作機制提供必要的協助。同時，結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除了原《規定》關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述。

中證監繼續支持企業根據自身意願自主選擇上市地

對於《規定》的發布對促進境外上市活動有何意義，中證監強調，支持企業根據自身意願自主選擇上市地，《規定》的修訂旨在進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案管理工作，明確上市公司信息安全責任，維護國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿，提高跨境監管合作的效率，體現了統籌開放與安全的理念，將促進中國境內企業境外發行證券和上市活動有序開展。

中證監料新規不會給企業帶來過高合規成本

問及新規會否提高企業的合規成本，中證監稱，企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感信息的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，《規定》重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供信息的相關記錄並向中介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。中證監指出，《規定》的落實，將提升企業維護信息安全和防範法律風險的能力，促進企業依法合規開展境外發行上市活動。

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