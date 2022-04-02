高盛：美元面臨不同挑戰　或失主要儲備貨幣地位

大行高盛發表報告指，美元的重要性受到挑戰，可能失去全球主要儲備貨幣的地位，情況如英鎊在1900年代初遇上的挑戰。

高盛報告指，美國對俄羅斯實施嚴厲制裁措施，令部分國家感到憂慮，而這些國家陸續減少外匯儲備內的美元比重。報告同時列出美元目前面對的各類挑戰，如美國佔全球的對外貿易額比重日益下降、外債不斷增加、地緣衝突升溫等。

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報告又提到，投資者正在評估使用美元的風險，致美元儲備貨幣地位面對連串挑戰，情況或如昔日英鎊一樣。

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