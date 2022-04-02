  • 14°C
香港時間 : 2022402日 (六) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛：美元面臨不同挑戰　或失主要儲備貨幣地位

股樓投資 16:49 2022/04/02

分享：

大行高盛發表報告指，美元的重要性受到挑戰，可能失去全球主要儲備貨幣的地位，情況如英鎊在1900年代初遇上的挑戰。

高盛報告指，美國對俄羅斯實施嚴厲制裁措施，令部分國家感到憂慮，而這些國家陸續減少外匯儲備內的美元比重。報告同時列出美元目前面對的各類挑戰，如美國佔全球的對外貿易額比重日益下降、外債不斷增加、地緣衝突升溫等。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

報告又提到，投資者正在評估使用美元的風險，致美元儲備貨幣地位面對連串挑戰，情況或如昔日英鎊一樣。

延伸閱讀【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

外滙儲備 經濟 美元

下一篇文章

【食材價飛漲】氣候變化兼濫捕令魚獲減少 日本壽司店嘆來貨價倍升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位
【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款