▲ 【AMZN】亞馬遜紐約物流中心歷史性通過成立工會 有望成為逾25年以來首個亞馬遜美國工會

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）位於紐約物流中心的工人投票通過成立工會，成為亞馬遜在美國的首個工會，這一結果對亞馬遜工人屬一個勝利里程碑，因過去多年來亞馬遜一直試圖阻礙亞馬遜倉庫和送貨工人組織工會。

美國國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB）周五表示，亞馬遜位於紐約斯塔滕島、被稱為「JFK8」的約物流中心工人以2,654票支持、2,131票反對的結果通過組建工會，而該物流中心共有超過8300名員工。

亞馬遜將提異議 白宮：拜登對投票結果感到高興

今次亞馬遜斯塔滕島物流中心工會組織者是前JFK8 經理Christian Smalls，此前亞馬遜聲稱Smalls違反社交距離規則並於2020年解僱斯他，而Smalls辯稱亞馬遜是為了報復他在疫情出現最初幾周舉行抗議活動，呼籲採取更強有力的安全措施。 Smalls表示，目前不會發動罷工，但呼籲外界與工人站在同一陣線。

亞馬遜稱對結果感到失望，並表示正在評估其選項，包括以監督投票的NLRB「不當與過度影響」為由，提出異議。白宮回應事件時指，總統拜登對投票結果感到高興，因亞馬遜工人的聲音在工會投票中被聽到，相信所有工人應有參與工會的權利。

亞馬遜過去25年一直未有美國工會

亞馬遜在過去25年一直設法將工會排除在其美國業務之外，但現時除非亞馬遜能夠推翻結果，否則亞馬遜須與工會開始談判合約，這可能會妨礙其送貨承諾及安排日程的能力，亞馬遜必須在 4 月 8 日之前對結果提出異議。

此前亞馬遜在 JFK8 的牆壁上貼上印有「否決票」的橫幅，並因此建立了一個網站並每週舉行強制性會議，甚至聘請一家與民主黨政治團體關係密切的諮詢和民意調查公司，強調自己比工會提供的好處多。

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