旺角雋薈193呎全新示範單位　送特式床增加實用空間

發展商積極推售新盤貨尾，由益兆及俊和攜手發展，位於旺角豉油街63號的精品住宅項目「SOYO雋薈」日前開放全新18樓F單位之無改動示範單位，隨樓附送特式床連儲物空間。

發展商同時上載新一張價單，18樓F室定價為520.1萬元，實用呎價約26,948元。值得留意的是，購買18樓F室之買家，可獲贈家具，包括梳化、電視及雙人床連床褥墊等。

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單位實用面積193平方呎，客飯廳以方形開則，可擺放沙發及茶几，外連工作露台，有助單位通風。為了增加可用空間，設計師利用項目高樓底之特點，設立高架空間，劃分寢室及客飯廳：上層為寢室區域，下層為客飯廳，而通往寢室的樓梯則設計成儲物櫃，大大增加收納空間。此外，單位採用開放式廚房設計，旁設有特大窗戶，能提供更佳的通風效果。

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