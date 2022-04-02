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【疫市營商】全家便利店換走逾40年歷史的背景音樂　原因是甚麼？

商業 17:00 2022/04/02

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這段音樂的曲名是《大盛況》，是由作曲家稻田康在1978年，為日本松下創作的鈴聲。（法新社圖片）

逛街時經常會聽到店舖在播放不同音樂，特別是大部分連鎖店都有規家播放的音樂。就像Donki的主題曲，在逛店時，不自覺便會被洗腦。最近台灣的全家便利店卻突然換掉沿用近41年的背景音樂。

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據台灣傳媒報道，全家便利店在全球擁有24,923間門市，遍布台灣、日本、泰國及中國大陸，但全部分店基本上也播放同一段音樂。原來這段音樂的曲名是《大盛況》，是由作曲家稻田康在1978年，為日本松下創作的鈴聲。自1981年起，全家開始在日本獨立經營，選用此段音樂作為「入店音」，漸漸成為品牌的一部分。

曾出現電音改編版

最近全家換走這段歷史悠久的背景音樂，有不少顧客也大歎不習慣。全家回應台灣傳媒指，由於品牌即將邁入4,000間門店的里程碑，故特別設計「歡慶4千店限定版鈴聲」，盼消費者進店時有耳目一新的感覺。

全家各門市將會陸續換上新的背景音樂，但品牌未有透露這是短期的品牌活動，抑或是徹底的品牌升級。雖然全家的台灣門市是曾推出特別版的店內背景音樂，如電音版、中秋版、小狗版，但全部也是基於原版旋律的改編。

有分析認為，品牌商標、標語、音樂等元素更改，應依照「If it ain’t broken, don’t fix it」的原則。全家的原版背景音樂辨識度相當高，受顧客歡迎，甚至出現各種改編版本，像meme般。故這種情況下，全家其實沒有必要替換新版背景音樂。

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責任編輯：葉泳珊

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