▲ 【內房危機】中國奧園戰投重組據報獲階段性進展 與四大資管公司正接洽合作 有國企已開展盡調

因未能按時發布業績而停牌的內房股中國奧園 （03883） 傳出戰投重組獲階段性進展的消息，官媒《上海證券報》指，中國奧園已正式拉開戰投重組序幕，已有國資入場盡調，預計不日就將公告其階段性進展。

報道提到，華融、長城、東方、信達等四家國有資產管理公司均與奧園高層進行了實質性接洽，計劃就奧園一些優質資產項目進行紓困型協作洽商。

鑑於奧園項目多數位於升值潛力大且市場化程度高的區域，此項進展較為順利，預計4月中旬前，公司位於福州、成都、珠海等一批項目將有望率先得到四大國有資管公司一對一的紓困合作。

奧園引入國資重組符合政策方針

報道分析稱，如果奧園引入國資重組出現突破性進展，會對困難房企紓困起到示範效應。而且這一做法較為符合當下政策環境對房地產行業的整體方針，國企與民企的有機合作，對其他房企轉型具有一定的參考價值。

週五起中國奧園、奧園健康 （03662） 、世茂集團 （00813） 、佳兆業集團 （01638） 、融創中國 （01918） 等多家香港上市內房系企業因未能按時披露年報數據而暫停交易。綜合各企業公告，疫情影響、更換核數師、審計受阻等成為相關房企延期披露年報的主要原因。

房企未按時披露年報 正處理債務問題

報道引述多位分析人士認為，疫情等原因的確會給內房企業披露年報帶來一定影響，但更重要的原因或是這些房企的債務問題正在積極處理中，部分房企雖有困難但穩經營工作一直在推進，投資者不必過於敏感。

關於奧園通過引入戰投紓困一事，市場早有諸多猜測。此前有消息稱，廣州、山東多家國企對戰投中國奧園產生興趣，並已先後進駐中國奧園開展盡調工作。

有山東國企仍駐奧園總部開展盡調工作

今年3月初，有山東國企已派出包括財務、法務、評估、資產管理顧問在內的近百人的盡調團隊，提前進駐奧園總部所在地廣州番禺萬博中心，開展盡調工作，目前該團隊仍在駐場之中。

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