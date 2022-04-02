【帶你睇盤】屯門半新盤411呎　單位有裝修　首期56萬

不少準買家鍾情半新盤，因為不用花一大筆錢翻新，可即買即住。今次推介的單位為屯門上源3B座低層F室，實用面積411平方呎，一房間隔，現叫價560萬元。

單位最大賣點是入伙不久，而且有簡約裝修，可承造最高九成按揭，以目前叫價560萬元計，首期僅56萬元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

放盤單位 上源3B座低層F室（物業編號：AN227473） 實用面積 411平方呎 間隔 一房 叫價 560萬元 賣點 開揚景觀、有裝即住、樓齡新、可做九按

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/36MVqBH

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機