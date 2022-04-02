【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬

港島區的納米樓有一定租賃需求，所以常有人說價格相對其他地區「硬淨」，但近期樓價持續回落，就連港島區的納米樓亦屢見蝕讓成交。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角尚譽中層A室，實用面積193平方呎，開放式設計，向西南，享樓景，今年2月放盤，當時叫價475萬元，終減價至418萬元成交，實用呎價約21,658元。

資料顯示，原業主於2017年5月以486.8萬元一手購入單位，持貨5年，現帳面損失68.8萬元，物業期內貶值14%。

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