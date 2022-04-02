【大行分析】摩根大通將蘋果及高通剔出關注名單　憂慮消費者需求放緩

▲ 【大行分析】摩根大通將蘋果及高通剔出關注名單 憂慮消費者支出放緩

摩根大通周五表示智能手機需求放緩或會影響蘋果（Apple）（美：AAPL）及芯片製造商高通（Qualcomm）（美：QCOM）的增長，故將這兩公司從關注名單中剔除。摩通分析師擔心，內地新冠疫情的封鎖措施以及烏克蘭衝突導致的商品成本上漲或會拖累2022 年的智能手機需求。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，消費者支出放緩將緩和市場對即將發布 iPhone SE的更高預期，而中國遊戲業的放緩可能會對蘋果的服務業務造成壓力。Chatterjee 補充，高通公司或會在中低端 Android 手機市場首當其衝。

摩通指出，圍繞全球科技需求疲軟的噪音很多，但認為滲透到整個行業的宏觀疲軟將對消費者終端市場產生更大的影響。摩通仍根據蘋果和高通的長期潛力將其列為「增持」評級。

同時摩通表示，在消費者需求放緩的環境下，會將網絡設備公司 Arista Networks（ANET）及Ciena（美：CIEN）列入分析師關注名單，預計電信客戶在其網絡上的支出以及雲端公司在構建基礎設施的支出具有很強的韌性。

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