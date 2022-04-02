【有相睇】愉景新城三房連裝修　持貨4年半即賣樓　帳面賺136萬

不少業主減價賣樓，務求盡快套現。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城12座高層A室，實用面積652平方呎，三房套間隔，最初開價1,025萬元，放盤3個月，及至近日調低至998萬元，並獲客洽商，終再減價4萬元，以994萬元易手，實用呎價約15,245元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

從代理提供的相片可見，單位有雅緻裝修，而且位於高層，可遠眺海景。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

資料顯示，原業主於2017年10月以858萬元購入上址，持貨5年，現帳面賺136萬元，物業期內升值約16%。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機