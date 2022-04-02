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【華為風暴】回國半年孟晚舟將任華為輪值董事長　另華為擬分紅614億人幣予13萬員工

股市 12:53 2022/04/02

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【華為風暴】回國半年孟晚舟將任華為輪值董事長　另華為擬分紅614億人幣予13萬員工

內地電訊設備巨頭華為宣布首席財務官孟晚舟將擔任新輪值董事長，意味作為華為創始人任正非女兒的孟晚舟將成為公司最高領導人之一，並成為擔任董事會主席半年，但華為沒有具體透露孟晚舟的任期何時開始。此外，華為宣布向股東分派股息共614億元（人民幣，下同）。

目前徐直運及胡厚崑同為華為輪值董事長，據華為網站簡介孟晚舟將繼續擔任首席財務官職位。有外電引述華為發言人表示，華為正在優化和完善其內部治理結構，以確保公司經久不衰，監事會對公司的存續、發展和長遠前景負責。

華為孟晚舟2018年在加拿大被拘 2021年9月獲准返回中國

孟晚舟曾因涉嫌與華為關聯公司試圖違反美國製裁令向伊朗出售設備，於 2018 年在加拿大被拘留，隨後美國以國家安全為由，在 2019 年和 2020 年期間對華為實施了一系列貿易限制，削弱華為設計自家芯片和從外部供應商採購組件的能力，變相打擊華為智能手機業務。在與美國檢察官達成協議後，孟晚舟去年9 月獲准返回中國。

此外，華為投資控股有限公司在上海清算所網站發佈公告稱，計劃向股東分配股利約614億元。華為投資控股稱，上述股利分配屬公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。根據華為年報，華為2021年營業收入6368億元，按年下滑28.6%，淨利潤增至1137億元，按年增長75.9%。

華為股東為員工工會及任正非

華為投資控股股東為華為投資控股有限公司工會委員會（華為工會）及任正非。華為通過華為工會實行員工持股計劃，截至2021年12月31日，員工持股計劃參與人數為13.15萬人，而任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.84%。

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