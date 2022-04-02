【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍

▲ 【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位恐遭撼動 憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟友凍結俄羅斯央行大部分外匯儲備，人們再度憂慮美元所賦予美國的權力，部分國家或開始放棄使用美元。高盛警告，美元面臨諸多風險，或讓美元最終成為英鎊一樣的小眾貨幣。

高盛周四發表研究報告表指，主要投資者正在認真思考美元風險，高盛經濟學家Cristina Tessari在內的分析師認為，美元面臨著類似英鎊貶值前的一系列挑戰。英鎊曾是主導全球儲備的貨幣，但在 20 世紀中被美元所取代。

高盛指出，這些挑戰包括與美元在全球支付中的主導地位相比，美國在全球貿易的份額相對較小；美國的「淨外國資產狀況」不斷惡化，外債不斷增加；並且面臨著地緣政治問題，例如俄羅斯與烏克蘭戰爭。

高盛憂慮美國巨額負債 導致美元重蹈英鎊上世紀覆轍

高盛認為，美國巨額債務屬一個特別的問題，因為美國是一個商品進口大國。高盛表示，當時英國在二戰負債累累後，國際投資者越來越不願意持有英鎊。高盛分析稱，如果允許儲備貨幣發行人的債務相對於GDP增長，或影響其他國家持有意欲。

國際貨幣基金組織（IMF）副總裁Gita Gopinath本周曾提到，西方對俄羅斯的制裁或造成一個更加支離破碎的全球體系，從而損害美元。Gopinath表示，在世界貿易中增加使用其他貨幣將導致各國央行分散其外匯儲備，而美元將因此受損。

現行無美元替代品 故地位仍屬安全

然而，許多分析師認為，在可預見的未來，美元作為全球儲備貨幣的地位仍屬安全，因為沒有可行的現成替代品，就像當年美元取代英鎊時那樣。高盛認為，美元的地位主要掌握在美國手中，若允許不可持續的經常賬戶赤字繼續存在，導致巨額外債積累，和/或導致美國高通脹的政策，則可能導致人們轉而使用其他儲備貨幣。

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