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【食材價飛漲】氣候變化兼濫捕令魚獲減少 日本壽司店嘆來貨價倍升

股樓投資 16:01 2022/04/02

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據外媒報道，由於全球氣候變化加上濫捕情況嚴重，日本的魚貝類捕獲量正在嚴重減少，直接令魚價飛漲，日本壽司店老闆也叫苦連天。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

以魷魚為例，因濫捕情形已達到令人擔憂的程度。根據「水產研究與教育機構」利用人造衛星的數據進行分析後發現，2019年在日本海捕魚的中國漁船年漁獲量約15萬噸，相當於日本國內魷魚捕獲量的3.7倍。聯合國糧農組織（FAO）統計顯示，1990年全球海洋處於可持續水平的漁業資源80%，2017年已經下降至66％。剩下的34％主要是因為濫捕而消失。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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由於魚貝類捕獲量銳減，對壽司店的影響至為直接。有東京壽司店的老闆稱，所有食材的來貨價都在上漲。舉例，本來100日圓一條的太平洋褶魷魚，來貨價在3年間上漲5倍；1箱海膽要價達1.8萬日圓，足足上漲6倍。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：林衛

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