【太陽能】印度空氣污染嚴重降太陽能效能 每年變相損失8億美元

據印度學者研究，由於印度空氣污染嚴重，大大降低了太陽能發電的效能，盡管印度政府力谷相關投資，惟目前太陽能的裝機容量始終不及目標。IQAir 發布的《2021 年全球空氣品質報告》顯示，世界上空氣污染最嚴重首都就在印度的新德里，PM2.5濃度是安全標準值的20倍，而印度其他34個城市也入圍世界污染最嚴重城市排名。

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印度理工學院大氣科學副教授Sagnik Dey表示，空氣污染之所以會降低太陽能發電量，主要是懸浮微粒吸收和散射光綫，另污染物也會弄髒太陽能板，降低模組發電量。根據團隊研究，印度2001至2018 年間，受空氣污染影響，太陽能潛力已經下降29%，相當於每年損失8.35億美元。

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報道指，目前印度正催谷太陽能裝置量，不過截至3月止，印度太陽能裝機容量只到目標一半，僅50GW。Sagnik Dey認為南亞的空氣污染愈來愈嚴重，必須要解決上述兩項問題，才能提高太陽能系統的收益。現階段的折衝方法則是找出最佳傾角裝置太陽能板，比起水平式裝置模組，灰塵比較不容易累積或卡住，也可以改裝成更貴的追日系統。

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記者：林衛